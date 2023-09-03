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Оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу войсков для увеличения явки на псевдовыборах на ТОТ

3 сентября, 2023 воскресенье
13:23
Общество

На временно оккупированных территориях оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу военкоматов для увеличения явки на псевдовыборах и ускорения мобилизации

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

Россияне пытаются обеспечить необходимую явку на "выборах" 10 сентября из-за привлечения к "голосованию" как можно большего количества населения. Для этого с начала августа оккупанты прекратили организованный вывоз граждан Украины из ТОТ на территорию РФ.

"С начала этого года оккупанты вывезли на территорию РФ около 28 тыс. человек всех возрастов только с ТОТ Донецкой и Луганской областей", - сообщает центр.

Активизация работы военкоматов на ТОТ

"Военные комиссариаты" оккупантов на ТОТ Луганщины получили указание ускорить постановку на военный учет "призывников" и "военнообязанных" среди жителей оккупированного региона.

Центр предусматривает, что таким образом оккупанты планируют ускорить темпы мобилизации, в частности, во время псевдовыборов уточнят списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию.

"Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках" в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения", - говорится в сообщении.

Что известно о псевдовыборах на ТОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в местные псевдосоветы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала личности более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы Обороны распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать псевдовыборы оккупантов, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.

2 сентября Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, отметил , что в псевдовыборах будут участвовать примерно 62% кандидатов - граждан РФ, которые до этого времени не проживали на временно оккупированных территориях Украины. А в списках избирателей заявлено около 50% людей, тоже никогда не проживавших на этих территориях.

Украина
Россия
вибори
російська армія
мобилизация
Война с Россией
оккупированные территории
окупанти
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