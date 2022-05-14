Об этом сообщает Запорожская ОВА в сводке ситуации в области.



Армия России вынуждает аграриев работать только при наличии "специальных разрешений". При этом фермеры, не понимая, кому будет принадлежать выращенный ими урожай, не хотят его выращивать.



В то же время 15 сотрудников полиции Мелитополя пошли на службу в российскую так называемую народную милицию.



Сообщается, что в Мелитополе появилось много незнакомых людей, распространяющих дезинформацию. Привезенные накануне 9 мая люди навязывают жителям мысль о том, что в городе уже якобы 60% населения перешло на сторону России и что Украина будто бы уже забыла о Мелитополе.



В Бердянске армия РФ включает звуковой сигнал тревоги и приказывает всем закрывать окна, двери и не покидать дома. Россияне пытаются создать видимость того, что ВСУ якобы применяет против мирного населения химическое оружие.



В мелитопольскую больницу доставлены 40 военнослужащих РФ с огнестрельными ранениями конечностей, вероятная причина ранений - самострел из-за неумелого обращения с оружием.

Напомним, Институт исследования войны сообщает, что Украина выиграла битву за Харьков. В ISW добавили, что россияне попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма, но неясно, достигнут ли цели.

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