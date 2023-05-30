Оккупанты принуждают работников псевдоадминистраций к "голосованию" на "праймериз" "Единой России"
Враг привлекает работников оккупационной администрации РФ к "голосованию" в добровольно-принудительном порядке, чтобы повысить уровень явки
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
Россияне на временно оккупированных территориях Украины заставляют участвовать в "голосовании" на внутрипартийных выборах партии "Единая Россия".
"Оккупанты заставляют жителей ТОТ голосовать на "праймериз" "Единой России"", - говорится в заявлении.
Вследствие низкой активности населения рашисты организовали работу "выездных счетных участков", где работники органов оккупационной администрации РФ привлекаются к "голосованию" в добровольно-принудительном порядке.
Противник хочет повысить уровень явки, но, по данным подполья, она все равно остается низкой.
- Оккупанты надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023 года, но не могут набрать коллаборантов.
- Россияне на оккупированном Запорожье понимают, что осенью ВСУ придут освободить территорию и помешают провести псевдовыборы, однако продолжают имитировать стабильность руководства. Такое мнение высказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире "Еспресо".
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что на территории временно оккупированного региона россияне и коллаборанты репетируют проведение "выборов" .
- Россияне позволяют по украинскому паспорту участвовать в незаконных праймериз перед псевдовыборами в госдуму на оккупированной Херсонщине.
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