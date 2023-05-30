Об этом информирует Центр нацсопротивления .

Россияне на временно оккупированных территориях Украины заставляют участвовать в "голосовании" на внутрипартийных выборах партии "Единая Россия".

"Оккупанты заставляют жителей ТОТ голосовать на "праймериз" "Единой России"", - говорится в заявлении.

Вследствие низкой активности населения рашисты организовали работу "выездных счетных участков", где работники органов оккупационной администрации РФ привлекаются к "голосованию" в добровольно-принудительном порядке.

Противник хочет повысить уровень явки, но, по данным подполья, она все равно остается низкой.