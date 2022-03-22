Об этом Денисова сообщила в telegram.

По ее словам, женщины и дети принудительно вывозятся с временно оккупированных врагом территорий Донецкой и Луганской областей на территорию РФ.

"В населенных пунктах, в которые заходят рашистские войска, для жителей организуются так называемые гуманитарные коридоры для вывоза в рф. Женщин, детей, пожилых людей обыскивают, отбирают украинские документы, телефоны и отправляют в пограничные области РФ. Там их размещают в концентрационных лагерях с последующим перемещением в депрессивные регионы России на поселение", - написала Денисова.

Она добавила, что люди остались без средств связи с родными, часто не имеют пищи и предметов первой необходимости.

"Пока данных о количестве вывезенных лиц нет. Офисом Генерального прокурора проводится досудебное расследование по факту незаконного вывоза в РФ 2389 детей с оккупированных территорий Донбасса. Но рашистская пресса, склонная к искажению реальности в сторону преувеличения захватнических достижений, говорит о 206 тысячах переселенцев с Донбасса, – рассказала Денисова.

Она отметила, что попытки рашистов создать подобные "гуманитарные границы" в страну-оккупантку фиксировались и в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Напомним, 6 марта Людмила Денисова заявила, что оккупанты заставляют получать паспорта так называемой ЛНР в захваченных врагом населенных пунктах Луганской области.

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