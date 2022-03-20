Оккупанты принудительно вывозят часть жителей Мариуполя в ОРДЛО или РФ, - горсовет
В Мариуполе часть жителей Левобережного района россияне принудительно вывозят в РФ или ОРДЛО
Об этом заявили в Мариупольском горсовете.
"Оккупационные войска РФ насильно вынуждают жителей украинского Мариуполя выезжать в Россию или на временно оккупированную территорию ОРДЛО", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:00 20 марта есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию оккупантов.
"У людей, которых насильственно вывозят на территорию россии, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире", - подчеркнули в горсовете.
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