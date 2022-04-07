Оккупанты принудительно вывезли в РФ медицинский персонал и пациентов мариупольской городской больницы №4, - горсовет Мариуполя

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сказали, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов.

"Истощенные и напуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов. Что будет дальше с людьми – неизвестно", - пишут в горсовете.

Ранее уже были подтверждены случаи, когда людей отправляли в депрессивные регионы России.

"Мы формируем единую базу незаконно депортированных людей для того, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину. Мы уже понимаем, что оккупанты насильственно вывезли не менее 40 тысяч жителей Мариуполя. Наша цель – создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, главой Донецкой областной военной администрации", - сказал городской голова Вадим Бойченко.

Также появилось видео, как персонал и пациенты в принудительном порядке вывозятся с территории больницы.

Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб и уничтожили один из корпусов городской больницы №1, где заживо сгорели почти 50 человек

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