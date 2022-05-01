Оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ несколько сотен тысяч тонн зерна
На оккупированной части Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья россияне украли и вывезли в РФ несколько сот тысяч тонн украинского зерна
Об этом говорится в Фейсбуке Министерства аграрной политики и продовольствия.
Для проведения посевных работ и внутреннего потребления на временно оккупированных территориях Луганщины, Донецкой области, Херсонщины и Запорожья было около 1,5 млн тонн зерна. Несколько тысяч тонн захватчики украли и вывезли в Россию.
"Россияне используют тактику начала 20 в. с воровством зерна и вывозом его из Украины. На сегодняшний день мы имеем подтвержденные факты, что несколько сот тысяч тонн зерновых было вывезено суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. На этих территориях в фермерских запасах, формировавшихся для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около полутора миллионов тонн зерновых. Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России", - заявил глава Минагрополитики Тарас Высоцкий.
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