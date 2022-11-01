Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .

Отмечают, что в населенном пункте Каховка силой выселяют людей, живущих вдоль берега Днепра. Вокруг их домов планируют разместить инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

Также, чтобы освободить квартиру, физически и психологически давят жителей населенного пункта Новочерноморья в Скадовском районе. В их дома планируют заселить солдат армии РФ.

29 октября стало известно, что российские захватчики выгоняют из домов у побережья Днепра жителей Новой Каховки.

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