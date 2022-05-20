Об этом в телеграмме сообщила омбудсман Людмила Денисова.

"Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство. Для этого захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ"", - отметила она.

Около 3,5 тыс. учителей этих школ уже проходят "переквалификацию" для подготовки к работе на временно оккупированных территориях.

"Акт принуждения к обучению и вмешательству в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированного статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии со статьями 24 и 94 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны ", - подчеркнула омбудсман.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Русские отменяют украинский язык, литературу и историю в школах под оккупацией.

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