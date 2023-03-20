Об этом сообщает Центр национальной обороны .

Рашисты в принудительном порядке вывезли часть жителей временно оккупированного города Олешки Херсонской области в Чаплинку якобы из-за обстрелов украинской стороны.

В то же время россияне переезжают в пустые дома местных.

"В населенном пункте активно процветает мародерство. Так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних", - пишет ведомство.

"Эвакуированные" жители Олешек, вывезенные в другой город, не получили даже средств к существованию, поэтому не оставалось иного выхода, кроме получения российского паспорта для выплат в 10 тысяч рублей.

Инструкция по организации подполья на временно оккупированных территориях и соблюдению правил безопасности.