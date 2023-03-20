Оккупанты принудительно эвакуируют жителей города в Херсонской области для пропагандистских сюжетов
Российские войска продолжают принудительную эвакуацию ради пропагандистских сюжетов, а также оправдывание депортации украинцев якобы из-за "обстрелов"
Об этом сообщает Центр национальной обороны .
Рашисты в принудительном порядке вывезли часть жителей временно оккупированного города Олешки Херсонской области в Чаплинку якобы из-за обстрелов украинской стороны.
В то же время россияне переезжают в пустые дома местных.
"В населенном пункте активно процветает мародерство. Так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних", - пишет ведомство.
"Эвакуированные" жители Олешек, вывезенные в другой город, не получили даже средств к существованию, поэтому не оставалось иного выхода, кроме получения российского паспорта для выплат в 10 тысяч рублей.
Инструкция по организации подполья на временно оккупированных территориях и соблюдению правил безопасности.
- Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил , что оккупанты пытаются сделать коллаборантский город на территории Арабатской Стрелки и создают там правительственный центр.
- В Генштабе рассказали , что из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, которыми доставляли боеприпасы.
- На временно оккупированной части Херсонщины россияне пытаются перепродавать похищенные в других населенных пунктах гаджеты и бытовую технику местным жителям.
- 18 марта во временно оккупированной россиянами Новой Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Сергея Москаленко, работавшего в "патрульной службе".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.06
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное