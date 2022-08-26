Оккупанты принимают меры по восполнению потерь на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

"Враг принимает меры по восполнению потерь. Осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще 20 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

По состоянию на 26 августа оперативное командование "Юг" сообщает , что штормовая погода в Черном море заставила россиян сократить количество ракетоносителей до двух - надводного и подводного. Соответственно уменьшилось и количество крылатых ракет "Калибр" до 12.

Однако войска РФ продолжают обстреливать Харьковщину и активно привлекают беспилотники для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг безрезультатно вел наступательный бой.

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