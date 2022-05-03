Оккупанты применяли в Ирпене "искандеры" и шрапнельные снаряды, 70% города повреждены: Венедиктова о расследовании преступлений РФ на Киевщине

Об этом Ирина Венидиктова сообщила на брифинге.



"Осмотрено 17 535 объектов, установлено 885 полностью разрушенных объектов, 2 738 - частично разрушенных, 8 651 - поверхностно повреждено. Это означает, что 70% города получили повреждения. Во время осмотра нами установлено 6 мест расположения вражеских позиций", - сказала Венедиктова .



По ее словам, в ходе осмотра изъяли 190 взрывоопасных предметов и единиц оружия. Также она добавила, что прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 82 и 120 калибра, аэробалистических ракет "Искандер-М", шрапнельных снарядов. По ее словам, это является нарушением военных законов и обычаев войны.



Она сообщила, что правоохранители получили показания по 7 расстрелам мирных граждан и местам их захоронения. Также осмотр подтвердил расстрел из танка автомобиля, на котором женщина с 12-летним сыном и мужем пыталась эвакуироваться из города. В Ирпене начали работать эксперты.



"Результаты этих экспертиз и собранных нами доказательств безусловного присутствия в городе военнослужащих Российской Федерации, заключений судебно-медицинских экспертов, свидетельских показаний и потерпевших мы однозначно установим и будем устанавливать виновных лиц", - сказала она.



В городе опросили 228 свидетелей. В основном, это местные жители, которые не смогли эвакуироваться и были непосредственными свидетелями преступлений.

22 апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Россия заранее планировала убивать и пытать украинцев.

25 апреля Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился к расследованиям преступлений России, которые ведет следственная группа Украины, Литвы и Польши.

28 апреля прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.