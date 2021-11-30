Оккупанты применили запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранены двое бойцов ООС и гражданский

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе Светлодарска и Старогнатовки захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.



Недалеко от Новоалександровки россияне совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В сторону Станицы Луганской кафиры били из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, одно гражданское лицо получило ранения.



В направлении населенного пункта Старый Айдар россияне стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.



Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они госпитализированы, состояние здоровья раненых удовлетворительное.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.