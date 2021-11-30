Оккупанты применили запрещенные минометы и тяжелую артиллерию, ранены двое бойцов ООС и гражданский
В воскресенье, 29 ноября, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Светлодарска и Старогнатовки захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки россияне совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Станицы Луганской кафиры били из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, одно гражданское лицо получило ранения.
В направлении населенного пункта Старый Айдар россияне стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они госпитализированы, состояние здоровья раненых удовлетворительное.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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