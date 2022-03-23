Оккупанты применили над окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы, – мэр Ирпеня

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Ориентировочная зона поражения: Гостомель - Ирпень. Использование таких видов оружия войсками против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Попасную в Луганской области запрещенными фосфорными боеприпасами.

ГУР обнародовало список оккупантов, которые в составе самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ воюют против Украины

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