Оккупанты применили над окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы, – мэр Ирпеня
Российские военные ночью 22 марта применили запрещенные фосфорные боеприпасы над северо-западной окраиной Киева
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
"Ориентировочная зона поражения: Гостомель - Ирпень. Использование таких видов оружия войсками против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", – говорится в сообщении.
- Напомним, 13 марта стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Попасную в Луганской области запрещенными фосфорными боеприпасами.
- ГУР обнародовало список оккупантов, которые в составе самоходного артиллерийского полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ воюют против Украины
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