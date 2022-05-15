Оккупанты применили фосфорные бомбы на защитников Азовстали, - советник мэра Мариуполя
Россияне утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
В то же время россияне утверждают, что применяли зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.
Температура горения около 2500 градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.
- Напомним, член НАТО Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов , размещенных на металлургическом заводе в городе Мариуполь. Об этом 14 мая сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин.
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