Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



В то же время россияне утверждают, что применяли зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.



Температура горения около 2500 градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

Напомним, член НАТО Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов , размещенных на металлургическом заводе в городе Мариуполь. Об этом 14 мая сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин.

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