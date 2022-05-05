Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе Марьинки, - председатель Донецкой ОВА

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает Еспресо.

"Сегодня в Донецкой области два человека погибли и четыре получили ранения. Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщения, что фосфорные боеприпасы применяются в Марьинском направлении - непосредственно по Марьинке и району. Упорные бои идут на Лиманском направлении" , – подчеркнул он.

По его словам, украинские защитники держат свои позиции, и никакого отступления нет.

Кириленко добавил, что каждый факт использования фосфорных боеприпасов в Донецкой области будет зафиксирован соответствующим образом и привлечен как доказательство уголовного производства.



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