Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе Марьинки, - председатель Донецкой ОВА
В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия вдоль всей линии фронта. Войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Марьинке и районе
Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает Еспресо.
"Сегодня в Донецкой области два человека погибли и четыре получили ранения. Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщения, что фосфорные боеприпасы применяются в Марьинском направлении - непосредственно по Марьинке и району. Упорные бои идут на Лиманском направлении" , – подчеркнул он.
По его словам, украинские защитники держат свои позиции, и никакого отступления нет.
Кириленко добавил, что каждый факт использования фосфорных боеприпасов в Донецкой области будет зафиксирован соответствующим образом и привлечен как доказательство уголовного производства.
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