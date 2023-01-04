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Главная война с Россией Оккупанты приказали отчислить студентов призывного возраста, которые учатся в Крыму, - ЦНС

Оккупанты приказали отчислить студентов призывного возраста, которые учатся в Крыму, - ЦНС

4 января, 2023 среда
16:59
война с Россией студент

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму готовятся к новой волне мобилизации

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Университетам, которые сейчас функционируют в Крыму, пришла директива отчислить всех студентов 3-5 курсов, подлежащих мобилизации и имеющих академическую задолженность.

"Заметим, что обычно студенты сдают долги до начала новой сессии, ведь руководство вуза закрывает глаза на долги. Однако вузы получили указания отчислять всех по малейшему основанию, ведь обучение в университете дает отсрочку от мобилизации", - пишут в ЦНС.

В Центре отметили, что пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. Мобилизация коснется и временно оккупированных территорий.

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Украина
Россия
образование
Крым
мобилизация
оккупированные территории
Военные новости
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