Оккупанты приказали отчислить студентов призывного возраста, которые учатся в Крыму, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Университетам, которые сейчас функционируют в Крыму, пришла директива отчислить всех студентов 3-5 курсов, подлежащих мобилизации и имеющих академическую задолженность.

"Заметим, что обычно студенты сдают долги до начала новой сессии, ведь руководство вуза закрывает глаза на долги. Однако вузы получили указания отчислять всех по малейшему основанию, ведь обучение в университете дает отсрочку от мобилизации", - пишут в ЦНС.

В Центре отметили, что пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. Мобилизация коснется и временно оккупированных территорий.

4 января сообщалось, что по данным Главного управления разведки, россияне передислоцируют новые военные подразделения на северную часть Крыма, чтобы удерживать оккупированные территории.

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