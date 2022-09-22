Оккупанты придумывают меры для обеспечения присутствия людей для участия в "референдуме", - депутат Запорожского облсовета Лишенко
Сергей Лышенко, депутат Запорожского областного совета, рассказал, что "референдум" будет проводиться путем подомового обхода, поэтому оккупанты планируют держать людей по домам комендантскими часами или же возможным запуском водопроводной сети
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"На сегодняшний день есть информация, что референдум будет проводиться путем подомового обхода. В городах объявили, что в эти дни будет наполняться водой водопроводная сеть, и именно поэтому всем необходимо быть дома. А во-вторых, оккупанты рассматривают вариант введения комендантского часа на время референдума, чтобы обеспечить присутствие людей в домах", - рассказал депутат Запорожского областного совета.
Сергей Лишенко отметил, что пока не известно как будет проводиться референдум: будет ли для галочки снято какое-то видео, а потом напишут нужный оккупантам процент, или же будут реально происходить какие-то обходы.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.
- 22 сентября Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что в Херсонской области местные больше обсуждают форму "референдума" в виде поквартирного обхода и опроса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.77
Покупка 40.77Продажа 41.81
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное