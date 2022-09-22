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Главная война с Россией Оккупанты придумывают меры для обеспечения присутствия людей для участия в "референдуме", - депутат Запорожского облсовета Лишенко
Эксклюзив

Оккупанты придумывают меры для обеспечения присутствия людей для участия в "референдуме", - депутат Запорожского облсовета Лишенко

22 сентября, 2022 четверг
15:53
война с Россией Мелитополь

Сергей Лышенко, депутат Запорожского областного совета, рассказал, что "референдум" будет проводиться путем подомового обхода, поэтому оккупанты планируют держать людей по домам комендантскими часами или же возможным запуском водопроводной сети

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"На сегодняшний день есть информация, что референдум будет проводиться путем подомового обхода. В городах объявили, что в эти дни будет наполняться водой водопроводная сеть, и именно поэтому всем необходимо быть дома. А во-вторых, оккупанты рассматривают вариант введения комендантского часа на время референдума, чтобы обеспечить присутствие людей в домах", - рассказал депутат Запорожского областного совета.

Сергей Лишенко отметил, что пока не известно как будет проводиться референдум: будет ли для галочки снято какое-то видео, а потом напишут нужный оккупантам процент, или же будут реально происходить какие-то обходы.

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Украина
оккупированные территории
Запорожская область
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