Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"На сегодняшний день есть информация, что референдум будет проводиться путем подомового обхода. В городах объявили, что в эти дни будет наполняться водой водопроводная сеть, и именно поэтому всем необходимо быть дома. А во-вторых, оккупанты рассматривают вариант введения комендантского часа на время референдума, чтобы обеспечить присутствие людей в домах", - рассказал депутат Запорожского областного совета.



Сергей Лишенко отметил, что пока не известно как будет проводиться референдум: будет ли для галочки снято какое-то видео, а потом напишут нужный оккупантам процент, или же будут реально происходить какие-то обходы.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.

22 сентября Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что в Херсонской области местные больше обсуждают форму "референдума" в виде поквартирного обхода и опроса.

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