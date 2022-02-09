Оккупанты придумали новый повод не открывать КПВВ - требуют прямых контактов с украинскими санврачами, - Гармаш

Об этом Гармаш написал в Facebook.

"На гуманитарной подгруппе "республики" придумали новую причину не открывать КПВВ. Дейнего и Никанорова требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений", - говорится в сообщении.

Гармаш отметил, что в конце 2021 года Украина отменила все ограничения на въезд, связанные с COVID-19. В частности, украинская сторона не требует справок о вакцинации.

"Поэтому непонятно, как наши санитарные врачи могут влиять на ОРДЛО, чтобы снять такие ограничения с их стороны. Просто снимите их, как мы, и все", - заметил Гармаш.

Также представитель Украины в ТКГ добавил, что у России нет политической воли сделать то, что она обязалась выполнить в рамках Минских соглашений. Поэтому в ТКГ представители РФ постоянно меняют требования по обмену пленными.

"Несмотря на то, что обмен всех на всех, без всяких предпосылок, прямо записан в Минских соглашениях, они требуют процессуального очищения тех, кого мы им уже передали, или вообще принятия закона об амнистии. Хотя одно с другим совершенно не связано", - заметил Гармаш.

В ходе заседания ТКГ 9 февраля представитель ОБСЕ заявил, что ситуация с перемещением Специальной мониторинговой миссии организации ухудшилась, и назвал некоторые ограничения со стороны оккупантов в Луганской области "блокадой".

Гармаш отметил, что это заседание было "среднестатистическим". Он добавил, что предстоящие заседания ТКГ будут зависеть от результатов встречи советников Нормандского формата 10 февраля.

"Завтра встреча советников Нормандской четверки в Берлине. Если там придумают какое-то "единое видение" Минских договоренностей, то в ближайшие дни возможно чрезвычайное заседание политической подгруппы ТКГ. Если нет, тогда следующее заседание ТКГ состоится 2 марта. Ждем берлинских результатов", - написал Гармаш.

Напомним, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран Нормандской четверки. 9 февраля Германия подтвердила эту встречу и заявила, что главной темой будут Минские соглашения.

В то же время Дмитрий Кулеба заявил, что Украина на встрече советников Нормандского формата попытается разблокировать работу ТКГ.

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