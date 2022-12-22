Оккупанты придумали новую пытку для пленных: вывозят на обмен, затем возвращают в колонии
Украинских пленных россияне вывозят из мест содержания якобы на обмен, а затем возвращают в колонии
Об этом в Телеграмме сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Украинских пленных временем умышленно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как разновидность пыток. Отмечаем, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен", - отметил чиновник.
Кроме того, Лубинец проинформировал, что Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с нашими пленными на международном уровне.
"Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена. Координационный штаб работает для возвращения каждого украинца домой", – заявил он.
- Как известно, 14 декабря Украина вернула из плена 64 воина Вооруженных Сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях. А в рамках обмена передала Российские Федерации священнику УПЦ Московского патриархата.
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