Оккупанты прибегают к варварству, потому что не могут одолеть нас, - Кличко о похищении городских чиновников

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Орки снова похищают руководителей украинских громад. Теперь похитили голову Берислава Александра Шаповалова и голову Голой Пристани Александра Бабича. Орда продолжает зверствовать на временно оккупированных территориях Украины. Убийства, похищения и пытки гражданских - вот, что делает российский агрессор, который пришел уничтожить Украину и украинцев", – написал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что похищение сельских, поселковых и городских голов, особенно в военное время, подвергает опасности всех жителей громады.

"Ведь все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит судьба жителей громады, возлагается на ее голову. Оккупанты прибегают к варварству, потому что не могут одолеть нас. И не знают, что делать, когда украинцы их встречают не цветами, а проклятиями и требованиями убираться вон", - добавил городской голова Киева.

Виталий Кличко в очередной раз обратился к партнерам, международным организациям, к мэрам муниципалитетов стран Европы и демократического мира, чтобы они прилагали все усилия, применяли все возможные механизмы и давление, чтобы помочь Украине как можно быстрее преодолеть российское нашествие.

"Я еще раз подчеркну: Украина сегодня бьется не только за свою землю и свободу, а является форпостом свободы и мира во всей Европе", - написал Кличко.

С начала нападения России на Украину, оккупанты прибегают к коварной тактике похищения городских и поселковых голов, разных других чиновников населенных пунктов, чтобы заставить их сотрудничать. В частности, прокуратура расследует похищение мэра Балаклеи и двух чиновников горсовета.

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