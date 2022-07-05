Оккупанты прибегают к самоискалечениям и симуляциям, чтобы вернуться живыми в РФ, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты ищут разные способы, чтобы бежать из войны в Россию. Прибегают даже к самоискалечениям и различным симуляциям
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
Как отмечается, российские оккупанты деморализованы и выискивают любую возможность получить легкие ранения.
"Прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
- По состоянию на утро 5 июля кафиры ведут штурмовые действия в направлении Спорного, где имеют частичный успех. Также они штурмуют направление на Новолуганское. В свою очередь, украинское войско отбросило захватчиков от Долины.
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