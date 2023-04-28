Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

“Мы находимся очень близко от временно оккупированного Энергодара. Так близко, что нам в бинокль видна активность российской военной техники в Энергодаре. Фактически оккупанты превратили город и ЗАЭС в большой логистический хаб. На территории ЗАЭС оккупанты не просто размещают не только стрелковое оружие, но и танки и другую бронетехнику", - рассказал Бычков.

И.о. главы Никопольского районного совета подчеркнул, что россияне терроризируют не только Украину, но и весь мир.

"Также на территории ЗАЭС оккупанты усиливают личный состав. Они вооружены. Вокруг станции вся территория заминирована. Россияне постоянно роют окопы возле ЗАЭС и затем из них ведут огонь. Таким образом они терроризируют не только Украину, но и весь мир", - добавил он.