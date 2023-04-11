Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Парки, где редкие виды животных и растений должны охранять, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков", - написал он.

Ермак подчеркнул, что для выживания дикой природы нужно освободить украинские земли как можно скорее.