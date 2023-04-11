Оккупанты превратили 20 заповедников в Украине в охотничьи угодья, – Ермак
Россияне оккупировали 20 заповедников в Украине и превратили их в охотничьи угодья. Чтобы спасти флору и фауну, захватчиков нужно выгнать как можно скорее
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Парки, где редкие виды животных и растений должны охранять, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков", - написал он.
Ермак подчеркнул, что для выживания дикой природы нужно освободить украинские земли как можно скорее.
- В ноябре прошлого года оккупанты, бежавшие из Херсона, вывезли из местного зоопарка животных , в том числе енота, который затем стал героем пропагандистских сюжетов.
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