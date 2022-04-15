Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь", – городской совет
В Мариуполе жители города могут получить еду после отработки на разборе завалов. Таким образом российские оккупанты превращают город в большой "трудовой лагерь"
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", – говорится в сообщении.
Отмечают, что оккупанты удерживают население Мариуполя в заложниках. Кроме того, они постепенно превращают город в один крупный "трудовой лагерь".
- Оккупанты фактически превращают Мариуполь в гетто для украинцев. Они заставляют гражданских одевать спецотметки "свой" и внедряют пропуска.
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