Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь", – городской совет

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", – говорится в сообщении.

Отмечают, что оккупанты удерживают население Мариуполя в заложниках. Кроме того, они постепенно превращают город в один крупный "трудовой лагерь".

Оккупанты фактически превращают Мариуполь в гетто для украинцев. Они заставляют гражданских одевать спецотметки "свой" и внедряют пропуска.