Об этом рассказал в Media Center Ukraine и.о. председателя Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Орган, контролирующий ядерную и радиационную безопасность Украины, решил перевести энергоблок №5 Запорожской атомной электростанции в состояние "холодного останова" из-за опасных и непредсказуемых действий российских захватчиков.

"Пока это решение не выполняется в связи с тем, что оккупанты препятствуют украинскому персоналу выполнить это решение. Таким образом, мы также предложили МАГАТЭ поддержать нас в том, чтобы все-таки помочь перевести энергоблок №5 в состояние "холодного останова", – отметил Кориков.

Справка. Холодный останов – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Это промежуточное состояние реактора между работой и перегрузкой топлива. Во время холодного останова ядерный реактор не генерирует электроэнергию.

Напомним, 8 июня ГИЯРУ распорядилась перевести энергоблок №5 Запорожской АЭС в состояние "холодного останова". Это вызвано утратой основного источника подпитки брызгальных бассейнов – Каховского водохранилища. Это необходимо осуществить, пока есть возможность поддерживать проектный режим работы необходимых систем охлаждения.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал, что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС. 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

9 июня отмечалось, что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на разрушение дамбы в Новой Каховке.

12 июня Гросси заявил, что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требует доступа на территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской плотине, которая используется для охлаждения реакторов станции.

13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

14 июня глава Международного агентства по ядерной безопасности Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую атомную электростанцию из-за возможных рисков.