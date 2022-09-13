Оккупанты "преодолевают продовольственный кризис", выдавая мариупольцам заплесневелый хлеб, - советник мэра
В оккупированном Мариуполе очередной кризис. Они не могут обеспечить продовольственные потребности жителей. На этот раз с хлебом
Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.
Он написал, что хлеб выдают только испорченный.
"Очереди. Очереди. Очереди. В преодоление кризиса оккупанты выдают людям бесплатно хлеб с пенициллином. То есть - с плесенью. Кризис - слово-синоним Мариуполя при оккупантах", - сказал Андрющенко.
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