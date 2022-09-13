Оккупанты "преодолевают продовольственный кризис", выдавая мариупольцам заплесневелый хлеб, - советник мэра

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.

Он написал, что хлеб выдают только испорченный.

"Очереди. Очереди. Очереди. В преодоление кризиса оккупанты выдают людям бесплатно хлеб с пенициллином. То есть - с плесенью. Кризис - слово-синоним Мариуполя при оккупантах", - сказал Андрющенко.