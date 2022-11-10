Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"По уточненной информации, из города Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат", - говорится в сообщении.

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В свою очередь на временно оккупированной территории Крыма, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь.

В настоящее время в нем находится до 800 раненых оккупантов.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ русским войскам отойти на левый берег Херсонщины.

Впоследствии глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск из Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину. Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявления РФ по отводу российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Призвал дождаться подтверждения.

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