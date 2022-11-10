Оккупанты прекратили "эвакуацию" населения Херсона, - Генштаб
В Херсоне захватчики прекратили так называемую эвакуацию населения из-за отсутствия желающих
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"По уточненной информации, из города Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат", - говорится в сообщении.
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В свою очередь на временно оккупированной территории Крыма, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь.
В настоящее время в нем находится до 800 раненых оккупантов.
- 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ русским войскам отойти на левый берег Херсонщины.
- Впоследствии глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск из Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину. Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявления РФ по отводу российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Призвал дождаться подтверждения.
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