Оккупанты предъявили заместителю главы Меджлиса Джелялову новое обвинение, - Полозов
Российские оккупанты в Крыму предъявили заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову обвинение в контрабанде взрывного устройства "через таможенную границу Таможенного союза"
Об этом сообщил в Facebook адвокат Джелялова Николай Полозов.
"Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы (п."а" ч. 2 ст. 281 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), сегодня Наримана Джелялова обвинили в контрабанде взрывного устройства, то есть, в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы", - написал Полозов.
После предъявления нового обвинения Джелялова допросили как обвиняемого, однако он воспользовался своим правом не давать показаний.
Адвокату удалось пообщаться с Джеляловым. Политзаключенный рассказал, что в камере нет отопления, а окно не закрывается полностью. Кроме того, из всех присланных Джелялову писем тюремщики отдали ему только одно.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе арестовал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также суд Азиза и Асана Ахтемовых.
- ФСБ обвиняет Джелялова и Ахтемова в организации взрыва на газопроводе в оккупированном Крыму в августе 2021 года при содействии украинской разведки.
- ФСБ показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе Асана и Азиза Ахтемовых.
- Впоследствии кафиры поставили Джелялова на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".
- 8 октября стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу .
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