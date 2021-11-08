Оккупанты предъявили заместителю главы Меджлиса Джелялову новое обвинение, - Полозов

Об этом сообщил в Facebook адвокат Джелялова Николай Полозов.



"Помимо ранее предъявленных Нариману обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы (п."а" ч. 2 ст. 281 УК РФ) и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), сегодня Наримана Джелялова обвинили в контрабанде взрывного устройства, то есть, в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы", - написал Полозов.



После предъявления нового обвинения Джелялова допросили как обвиняемого, однако он воспользовался своим правом не давать показаний.



Адвокату удалось пообщаться с Джеляловым. Политзаключенный рассказал, что в камере нет отопления, а окно не закрывается полностью. Кроме того, из всех присланных Джелялову писем тюремщики отдали ему только одно.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе арестовал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также суд Азиза и Асана Ахтемовых.

ФСБ обвиняет Джелялова и Ахтемова в организации взрыва на газопроводе в оккупированном Крыму в августе 2021 года при содействии украинской разведки.

ФСБ показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе Асана и Азиза Ахтемовых.

Впоследствии кафиры поставили Джелялова на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".

8 октября стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу .