Оккупанты предупредили о принудительной "эвакуации" населения Херсонщины с 5 ноября

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Продолжается так называемая эвакуация местных жителей с временно занятых территорий Херсонской области. Как особенность отмечена эвакуация гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части Херсонской области", - пишет пресс-служба.

Известно, что 31 октября из населенного пункта Горностаевка приступили к эвакуации коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы.

Жителям села Новая Збурьевка решители дали 3 дня для самостоятельного выезда вглубь временно оккупированной территории или в РФ: "Население предупреждено, что с 5 ноября "эвакуация" будет принудительной".

Кроме того, 27 октября оккупационные власти начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии.

"По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию", - добавляют в Генштабе.

На временно оккупированных территориях Херсона продолжается так называемая эвакуация, которую принудительно проводят россияне.

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