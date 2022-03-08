Оккупанты предложили мэру Ирпеня сдать город, тот отказался

Об этом он сообщил в своем Telegram.



На раздумья мэру дали 24 часа. Для контактов указан российский телефон.



"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень борется", – пишет Александр Маркушин.



Вместо этого он сделал оккупантам встречное публичное предложение – в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч русских солдат.

Напомним, 6 марта россияне обстреляли людей во время эвакуации. Погибли 8 мирных жителей.