Оккупанты предложили мэру Ирпеня сдать город, тот отказался
Мэр Ирпеня Александр Маркушин получил предложение сдать город, в награду ему обещали жизнь и улучшение материального положения
Об этом он сообщил в своем Telegram.
На раздумья мэру дали 24 часа. Для контактов указан российский телефон.
"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли – Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень борется", – пишет Александр Маркушин.
Вместо этого он сделал оккупантам встречное публичное предложение – в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч русских солдат.
- Напомним, 6 марта россияне обстреляли людей во время эвакуации. Погибли 8 мирных жителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.31
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.87
- Актуальное
- Важное