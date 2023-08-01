Оккупанты предлагают жителям ТОТ деньги за получение паспорта РФ, - Центр нацсопротивления
Россияне на временно оккупированных территориях Украины пытаются поощрять жителей к получению паспорта России, предлагая им финансовое вознаграждение
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов и предлагает деньги за получение красной макулатуры", - говорится в сообщении.
Так, за получение паспорта РФ оккупанты обещают жителям ТОТ "жилищные сертификаты" в разных регионах России и 100 тысяч рублей. Таким образом, враг не только паспортизирует регион, но и надеется вывезти украинцев и ассимилировать их.
По словам ЦНС, такая политика направлена на изменение демографического состава населения, ведь на место вывезенных украинцев враг завозит "гастролеров из РФ".
- 31 июля сообщалось, что российские захватчики планируют легализовать преступления на временно оккупированных территориях, если они были направлены на защиту интересов России или субъектов.
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