Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов и предлагает деньги за получение красной макулатуры", - говорится в сообщении.

Так, за получение паспорта РФ оккупанты обещают жителям ТОТ "жилищные сертификаты" в разных регионах России и 100 тысяч рублей. Таким образом, враг не только паспортизирует регион, но и надеется вывезти украинцев и ассимилировать их.

По словам ЦНС, такая политика направлена на изменение демографического состава населения, ведь на место вывезенных украинцев враг завозит "гастролеров из РФ".