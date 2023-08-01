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Оккупанты предлагают жителям ТОТ деньги за получение паспорта РФ, - Центр нацсопротивления

1 августа, 2023 вторник
13:52
Война с Россией

Россияне на временно оккупированных территориях Украины пытаются поощрять жителей к получению паспорта России, предлагая им финансовое вознаграждение

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает проводить политику паспортизации временно захваченных регионов и предлагает деньги за получение красной макулатуры", - говорится в сообщении.

Так, за получение паспорта РФ оккупанты обещают жителям ТОТ "жилищные сертификаты" в разных регионах России и 100 тысяч рублей. Таким образом, враг не только паспортизирует регион, но и надеется вывезти украинцев и ассимилировать их.

По словам ЦНС, такая политика направлена на изменение демографического состава населения, ведь на место вывезенных украинцев враг завозит "гастролеров из РФ".

  • 31 июля сообщалось, что российские захватчики планируют легализовать преступления на временно оккупированных территориях, если они были направлены на защиту интересов России или субъектов.
Украина
Россия
російська армія
оккупированные территории
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