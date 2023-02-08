Оккупанты предлагают ежемесячные выплаты по 4 тыс. рублей за учебу украинских детей в фейковых университетах
На временно оккупированных территориях россияне создали фейковые университеты и готовы выплачивать ежемесячно 4 тыс. рублей за учебу в таких заведениях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты захватили помещения украинских университетов на временно оккупированных территориях и создали свои фейковые учебные заведения без студентов. Большинство студентов не стали "учиться" в ячейках пропаганды, где им выдадут никем не признанную бумажку. При том, что враг даже отменил вступительные экзамены и плату за "обучение", но это не помогло", - пишет Центр.
По информации ЦНС, россияне обещают платить родителям ежемесячную выплату в размере 4 тыс. рублей на ребенка от 18 лет или до 23 лет, при условии его очного обучения.
"Центр национального сопротивления призывает не продавать будущее детей. Отмечаем, что фейковые дипломы разрушат карьеру студента, а в самих псевдоуниверситетах никто не планирует обучать детей, ведь их цель - привлечь молодежь к кремлевским движениям пропаганды", - говорится в сообщении.
- 7 февраля сообщалось, что российские террористы борются с гривней на временно оккупированных территориях .
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