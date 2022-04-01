Оккупанты позволяют жителям Мелитополя выехать только в Крым, - мэр
Россияне блокируют неофициальные "зеленые" коридоры из Мелитополя и позволяют жителям города выехать только в оккупированный Россией Крым
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемаратона .
"По его оценкам, в городе остается около 70 – 75 тыс. жителей.
"Оккупанты делают все, чтобы люди не выехали из города. Дорога из Запорожья в Мелитополь в обычное время - это 1 час, в моем понимании, что в военное время - это 4 часа, но сейчас она занимает 2 суток", - отметил он.
Россияне намеренно задерживают дорогу, чтобы не выпускать горожан и оккупировать Мелитополь. Кроме того, они блокируют неофициальные "зеленые" коридоры.
"Всех отправляют только в Крым. Говорят, что туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым", - подчеркнул Иван Федоров.
Мэр добавил, что 1 апреля из Мелитополя в Запорожье должны отправиться эвакуационные автобусы и колонна частных автомобилей, в которых ожидают вывезти 1500 – 2000 человек.
- Напомним, в оккупированный Мелитополя захватчики пытаются провести российскую линию интернета , чтобы заблокировать жителям доступ к источникам информации.
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