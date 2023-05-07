Оккупанты повышают интенсивность перебрасывания тяжелой техники через Мариуполь, - Андрющенко
Зафиксировано движение большого количества вражеской гусеничной техники в направлении Запорожской области
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграмме.
"Снова большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области", - написал Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя отметил, что интенсивность перебрасывания вражеской техники ежедневно растет.
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