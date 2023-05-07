Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграмме.



"Снова большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области", - написал Андрющенко.



Советник мэра Мариуполя отметил, что интенсивность перебрасывания вражеской техники ежедневно растет.

26 апреля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что россияне маскируют военный транспорт, следующий из Мариуполя в Крым.

27 апреля Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе россияне перешли от установки "зубов дракона" к обустройству блиндажей и огневых позиций.

1 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что кафиры впервые перебрасывают танки Т-90 в направлении Бердянска через Мариуполь.