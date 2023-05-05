Оккупанты повторно атаковали теплоэлектростанцию в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Утром 5 мая в результате интенсивных обстрелов в очередной раз пострадала ТЭС ДТЭК "Энерго". Это уже второй обстрел этой станции за последние несколько дней", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, но серьезно повреждено оборудование предприятия.

В ДТЭК напомнили, что с сентября прошлого года энергетические предприятия компании оккупанты атаковали уже 32 раза.