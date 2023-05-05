Оккупанты повторно атаковали теплоэлектростанцию в Донецкой области
Российская армия утром 5 мая повторно атаковала теплоэлектростанцию в Донецкой области, которая попала под обстрел в ночь на 4 мая. Серьезно повреждено оборудование
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Утром 5 мая в результате интенсивных обстрелов в очередной раз пострадала ТЭС ДТЭК "Энерго". Это уже второй обстрел этой станции за последние несколько дней", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате атаки нет, но серьезно повреждено оборудование предприятия.
В ДТЭК напомнили, что с сентября прошлого года энергетические предприятия компании оккупанты атаковали уже 32 раза.
- В ночь на 4 мая российские оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области.
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