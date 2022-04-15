Оккупанты повторно атаковали пограничников на Черниговщине, зафиксировали 12 минометных выстрелов
В Черниговской области российские военные со своей территории повторно обстреляли позиции украинских пограничников
Об этом сообщает ГПСУ.
"Повторный обстрел пограничных позиций в Черниговской области! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории РФ сегодня после обеда", – говорится в сообщении.
Пострадавших пограничников и местного населения нет. В настоящее время данные уточняются.
- Утром 15 апреля российские войска уже обстреливали позиции пограничников в Черниговской области. Обошлось без пострадавших в рядах пограничников.
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