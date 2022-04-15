Оккупанты повторно атаковали пограничников на Черниговщине, зафиксировали 12 минометных выстрелов

Об этом сообщает ГПСУ.

"Повторный обстрел пограничных позиций в Черниговской области! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории РФ сегодня после обеда", – говорится в сообщении.



Пострадавших пограничников и местного населения нет. В настоящее время данные уточняются.

Утром 15 апреля российские войска уже обстреливали позиции пограничников в Черниговской области. Обошлось без пострадавших в рядах пограничников.