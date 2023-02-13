Оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине: в Херсон не едет поезд
Поезд №102/101 Киев – Херсон не доезжает до места назначения, он остановится в Николаеве
Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram .
"В результате обстрелов на Херсонщине имеем повреждение железнодорожного полотна, поэтому для поезда №102/101 Киев — Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев. Пассажиры из Николаева в Херсон будут доставлены автобусными шаттлами. Так же автобусами будут перевезены в Николаев херсонцы, ожидающие рейса в киевском направлении", - говорится в сообщении.
Согласно информации, ремонт путей уже в процессе, о возможных изменениях в следующих рейсах Укрзализныця сообщит дополнительно.
- Чтобы усилить контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Херсонской области, РФ направила туда около 200 росгвардейцев.
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