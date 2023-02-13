Оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине: в Херсон не едет поезд

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram .

"В результате обстрелов на Херсонщине имеем повреждение железнодорожного полотна, поэтому для поезда №102/101 Киев — Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев. Пассажиры из Николаева в Херсон будут доставлены автобусными шаттлами. Так же автобусами будут перевезены в Николаев херсонцы, ожидающие рейса в киевском направлении", - говорится в сообщении.

Согласно информации, ремонт путей уже в процессе, о возможных изменениях в следующих рейсах Укрзализныця сообщит дополнительно.