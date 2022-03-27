Оккупанты повредили здание ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове - Госинспекция ядерного управления

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного управления в Telegramm со ссылкой на предоставленную эксплуатирующей организацией информацию.



Из-за обстрелов 26 марта здания "Источники нейтронов" ННЦ "Харьковский физико-технический институт" были обнаружены значительные повреждения теплоизоляционной обшивки здания и частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки.



Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для фиксации всех повреждений.



При этом Госинспекция предостерегает о высокой вероятности новых повреждений ядерной установки из-за постоянных обстрелов оккупантами района, где она расположена.



С 24 марта ядерная установка переведена на режим "длительная остановка".



По состоянию на 16:00 27 марта оперативный персонал контролирует состояние ядерной установки, внешнее электроснабжение там отсутствует, радиационная обстановка на площадке в пределах нормы.



В настоящее время персонал пытается устранить последствия боевых действий и поддерживать в работоспособном состоянии оборудование ядерной установки, насколько это возможно в условиях постоянных обстрелов и бомбардировок площадки.



Госинспекция подчеркивает, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Следовательно, продолжение обстрелов может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Напомним, в Харькове ядерная установка "Источник нейтронов" физико-технического института попала под обстрелы РФ.

С начала войны российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".

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