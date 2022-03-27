Оккупанты повредили здание ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове - Госинспекция ядерного управления
Очередные обстрелы оккупантов повредили здание ядерной установки "Источник нейтронов" физико-технического института в Харькове, в частности, нарушена теплоизоляционная обшивка здания, также частично осыпались материалы облицовки в экспериментальном зале
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного управления в Telegramm со ссылкой на предоставленную эксплуатирующей организацией информацию.
Из-за обстрелов 26 марта здания "Источники нейтронов" ННЦ "Харьковский физико-технический институт" были обнаружены значительные повреждения теплоизоляционной обшивки здания и частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки.
Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для фиксации всех повреждений.
При этом Госинспекция предостерегает о высокой вероятности новых повреждений ядерной установки из-за постоянных обстрелов оккупантами района, где она расположена.
С 24 марта ядерная установка переведена на режим "длительная остановка".
По состоянию на 16:00 27 марта оперативный персонал контролирует состояние ядерной установки, внешнее электроснабжение там отсутствует, радиационная обстановка на площадке в пределах нормы.
В настоящее время персонал пытается устранить последствия боевых действий и поддерживать в работоспособном состоянии оборудование ядерной установки, насколько это возможно в условиях постоянных обстрелов и бомбардировок площадки.
Госинспекция подчеркивает, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Следовательно, продолжение обстрелов может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
- Напомним, в Харькове ядерная установка "Источник нейтронов" физико-технического института попала под обстрелы РФ.
- С начала войны российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное