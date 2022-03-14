Оккупанты повредили только что отремонтированную линию электроснабжения в ЧАЭС, - Энергоатом
Оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которая была вчера отремонтирована специалистами Укрэнерго
Как сообщает Энергоатом, аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждения.
"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", – сообщили в Укрэнерго.
Надежное электропитание ЧАЭС является критическим с точки зрения ядерной безопасности.
Как отмечают в ведомстве, даже после успешного ремонта и очередного восстановления электроснабжения на ЧАЭС не исключены новые случаи повреждений линий электроснабжения из-за вражеских обстрелов и пожаров.
Персонал ЧАЭС, не имевший ротации с начала военной агрессии, изнурен психологически и физически, и не может качественно проводить обслуживание станции.
Единственной гарантией безопасности ЧАЭС есть полный отвод российских войск со станции.
- Напомним, Путин готовит теракт на ЧАЭС, - украинская разведка.
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