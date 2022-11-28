Оккупанты повредили ракетным ударом насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев
Российские захватчики повредили насосную станцию, подающую питьевую воду в Николаев
Об этом сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Во время ракетных обстрелов российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана", - написал он.
По его словам, россияне, не преуспевая на поле боя с ВСУ, терроризируют мирное население.
"Продолжаем ремонтировать сети, которые уничтожает соленая вода. Как только позволит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", - пообещал он.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное