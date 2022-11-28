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Главная война с Россией Оккупанты повредили ракетным ударом насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев

Оккупанты повредили ракетным ударом насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев

28 ноября, 2022 понедельник
16:50
война с Россией

Российские захватчики повредили насосную станцию, подающую питьевую воду в Николаев

Об этом сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Во время ракетных обстрелов российские террористы повредили насосную станцию МКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана", - написал он.

По его словам, россияне, не преуспевая на поле боя с ВСУ, терроризируют мирное население.

"Продолжаем ремонтировать сети, которые уничтожает соленая вода. Как только позволит ситуация с безопасностью, оперативно восстановим насосную станцию и вернем Николаеву питьевую воду", - пообещал он.

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Николаев
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