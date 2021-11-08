Оккупанты повредили газопровод в Луганской области
7 ноября во время вражеского обстрела был поврежден газопровод вблизи села Нижнее, что на Луганщине
Об этом сообщили в АО "Луганскгаз" .
"7 ноября 2021 года около 16 часов при обстреле вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее", - говорится в сообщении.
Повреждение распределительного газопровода высокого давления привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.
Благодаря оперативному перекрытию сдвигов удалось ликвидировать огонь и предотвратить масштабный пожар.
В результате повреждения россиянами газопровода без газоснабжения осталось 773 абонента: 445 - в селе Нижнее и 328 - в Крымском.
Сейчас производят обследование газопровода и устанавливают степень повреждения.
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