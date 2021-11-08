Оккупанты повредили газопровод в Луганской области

Об этом сообщили в АО "Луганскгаз" .



"7 ноября 2021 года около 16 часов при обстреле вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее", - говорится в сообщении.



Повреждение распределительного газопровода высокого давления привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.



Благодаря оперативному перекрытию сдвигов удалось ликвидировать огонь и предотвратить масштабный пожар.



В результате повреждения россиянами газопровода без газоснабжения осталось 773 абонента: 445 - в селе Нижнее и 328 - в Крымском.



Сейчас производят обследование газопровода и устанавливают степень повреждения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb