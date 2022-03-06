Оккупанты повредили газопровод в Донецкой области, часть населенных пунктов останется без газа, - ОВА
Населённые пункты от Угледара до Бердянска останутся без газа из-за того, что россияне повредили магистральный газопровод "Донецк-Мариуполь"
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛПУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара. В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа", - написал он.
По его словам, без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.
"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее устранить эту проблему", - отметил Кириленко.
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