Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру на Сумщине и Херсонщине
В результате обстрелов, которые произошли вечером 1 мая, были повреждены распределительные сети в Сумской области. Также повреждена сетевая инфраструктура в Херсонской области
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Накануне вечером в результате обстрелов повреждены распределительные сети на Сумщине", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что из-за пожара ремонтные бригады по состоянию на утро вторника не могли начать ремонт и возобновить электроснабжение для потребителей.
"Также зафиксировано повреждение сетевой инфраструктуры в Херсонской области", - добавили в Минэнерго.
- В результате обстрела в ночь на 1 мая повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не было, но было зафиксировано повреждение распределительных сетей. Их пообещали устранить в течение нескольких суток.
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