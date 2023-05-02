Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру на Сумщине и Херсонщине

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Накануне вечером в результате обстрелов повреждены распределительные сети на Сумщине", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что из-за пожара ремонтные бригады по состоянию на утро вторника не могли начать ремонт и возобновить электроснабжение для потребителей.

"Также зафиксировано повреждение сетевой инфраструктуры в Херсонской области", - добавили в Минэнерго.