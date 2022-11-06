Оккупанты поразили более 1100 медицинских учреждений за время полномасштабного вторжения

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения на фейсбуке.

В Минздраве заявляют, что с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла удары по более чем 1100 заведениям медицинской помощи. Так, 144 здания полностью разрушены.

Больше всего оккупанты били по медучреждениям Харьковщины, Донетчины, Николаевщины и Киевщины.

"Восстановление разрушенных медучреждений предварительно оценивается более чем в 38 миллиардов гривен", - утверждают в министерстве.

В настоящее время удалось восстановить 95 объектов медицинских учреждений, еще 204 нуждаются в ремонте.

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