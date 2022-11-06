Оккупанты поразили более 1100 медицинских учреждений за время полномасштабного вторжения
После 24 февраля войска РФ повредили более 1100 учреждений здравоохранения, больше всего - в Харьковской области
Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения на фейсбуке.
В Минздраве заявляют, что с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла удары по более чем 1100 заведениям медицинской помощи. Так, 144 здания полностью разрушены.
Больше всего оккупанты били по медучреждениям Харьковщины, Донетчины, Николаевщины и Киевщины.
"Восстановление разрушенных медучреждений предварительно оценивается более чем в 38 миллиардов гривен", - утверждают в министерстве.
В настоящее время удалось восстановить 95 объектов медицинских учреждений, еще 204 нуждаются в ремонте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное