Оккупанты повредили 790 украинских учебных заведений, 75 из которых полностью разрушили, - Офис генпрокурора
За время полномасштабной войны против Украины россияне повредили 790 украинских учебных заведений, 75 из которых уничтожили полностью
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
С 24 февраля российские обстрелы и бомбардировки повредили в Украине 790 учебных заведений, 75 из которых разрушили полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Данные не окончательны, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.7
-
EUR
Покупка 32.34Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное