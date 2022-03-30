Оккупанты повредили 790 украинских учебных заведений, 75 из которых полностью разрушили, - Офис генпрокурора

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



С 24 февраля российские обстрелы и бомбардировки повредили в Украине 790 учебных заведений, 75 из которых разрушили полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.



Данные не окончательны, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним, с 24 февраля из-за полномасштабной войны России против Украины погибли 145 украинских детей, еще 222 получили ранения.

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