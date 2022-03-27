Оккупанты повредили 733 украинских учебных заведения, 74 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабной войны против Украины россияне повредили 733 заведения образования, 74 из них разрушили полностью
Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора .
Российские обстрелы и бомбардировки повредили в Украине 733 учебных заведения, 74 из которых полностью разрушили. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Данные не окончательные, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
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