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Главная война с Россией Оккупанты повредили 733 украинских учебных заведения, 74 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры

Оккупанты повредили 733 украинских учебных заведения, 74 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры

27 мартa, 2022 воскресенье
08:52

За время полномасштабной войны против Украины россияне повредили 733 заведения образования, 74 из них разрушили полностью

Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора .

Российские обстрелы и бомбардировки повредили в Украине 733 учебных заведения, 74 из которых полностью разрушили. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

Данные не окончательные, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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