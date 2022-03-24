Оккупанты повредили 566 украинских учебных заведений, из которых 73 разрушили полностью, - Шкарлет

Об этом заявил глава МОН Сергей Шкарлетт.



Он напомнил, что 24 марта – ровно месяц с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.



"За это время 566 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов, 73 из них разрушены полностью. Агрессор утверждает, что наносит удары исключительно по военным объектам нашей страны. Но мы собрали многочисленные факты и аргументы, опровергающие это утверждение: российский агрессор разрушает дома, детские сады, школы и университеты", - подчеркнул он.



По словам министра, 29 дней полномасштабной войны РФ против Украины изменили жизнь граждан, но украинцы доказали, что они твердая нация и будут бороться за победу до конца.



"Каждый из нас делает все возможное, чтобы победа была ближе: кто голыми руками останавливает танки, кто выходит на протесты в оккупированных городах, кто готовит самую вкусную пищу для наших военных, кто обращается в молитве к Богу, а кто продолжает учить и учиться и крепко держать образовательный "Фронт. Именно благодаря такому взаимодействию и усилиям гордого народа, который любит свою Родину превыше всего, провалились планы захватчиков захватить нашу землю. Мы обязательно победим! Мы построим еще лучшую Украину! Мы никогда не забудем подвиг наших героев!" – подытожил Сергей Шкарлет.

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