Оккупанты повредили 548 учебных заведений, из которых 72 уничтожили полностью, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора .

“В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью. Это больше 220 школ, 155 детских садов”, - заявили ювенальные прокуроры.

Наихудшая ситуация – в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

Кроме того, из-за российских обстрелов пострадали более 40 учреждений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не окончательны, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним, в Украине в результате войны погиб 121 ребенок, еще 167 получили ранения.

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