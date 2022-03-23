Оккупанты повредили 548 учебных заведений, из которых 72 уничтожили полностью, - ювенальные прокуроры
В Украине российские обстрелы и бомбежки повредили более 220 школ и 155 детсадов, 72 из которых разрушили полностью
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
“В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений. 72 из них разрушены полностью. Это больше 220 школ, 155 детских садов”, - заявили ювенальные прокуроры.
Наихудшая ситуация – в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Кроме того, из-за российских обстрелов пострадали более 40 учреждений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.
Эти данные не окончательны, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
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