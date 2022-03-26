Оккупанты потеряли около 16400 военных, 1640 бронемашин, 575 танков, 127 вертолетов и 117 самолетов, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла 16400 военных, 1640 бронемашин, 1131 единицу автотехники, 575 танков, 293 системы артиллерии, 127 вертолетов и 117 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С 24 февраля по 26 марта потери российских оккупантов составили:
- личного состава – около 16400 человек;
- танков – 575 ед.;
- боевых бронированных машин – 1640 ед.;
- артиллерийских систем – 293 ед.;
- РСЗО – 91 ед.;
- средства ПВО – 51 ед.;
- самолетов – 117 ед.;
- вертолетов - 127 ед.;
- автомобильной техники – 1131 ед.;
- кораблей /катеров - 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 73 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 ед.;
- специальной техники – 19 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 2 ед.
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